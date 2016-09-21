قائمة الأهلي - غياب أكرم وأجاي وظهور ميدو جابر وغالي ضد المقاولون

غاب أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي عن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي عن قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة الذئاب، شهدت غياب أكرم توفيق والوافد النيجيري الجديد جونيور أجاي.

كما عاد الثنائي أحمد فتحي وحسام غالي إلى القائمة بعد الغياب عن مباراة الإسماعيلي في افتتاح الدوري للإيقاف.

وظهر ميدو جابر الجناح المنضم من مصر للمقاصة في القائمة لأول مرة، بعد تألقه مؤخرا في التدريبات.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - صبري رحيل - علي معلول - سعد الدين سمير - محمد نجيب

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حسام غالي - محمد حمدي زكي - ميدو جابر - كريم نيدفيد - عبد الله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا

خط الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال - جون أنطوي