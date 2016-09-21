تقرير في الجول – 7 طرق لتطوير الدوري المصري مقابل 3 مليون جنيه فقط

موسم جديد انطلق من الدوري المصري، والحال هو الحال لا شئ تغير ولا جديد أضيف على صورة البطولة الأعرق في الشرق الأوسط.

أصحاب الريادة.. هذا ما نقوله على مسابقاتنا، لكن الريادة وحدها لا تشفع إن لم تجار عصر التطور في كل مجالات الإبهار التسويقي لكرة القدم.

بعض التكنولوجيا الحديثة في كرة القدم تتطلب المال الوفير، لكن الحديث هنا عن أبسط المظاهر البدائية، والكفيلة للارتقاء بصورة الدوري المصري أمام العالم.

FilGoal.com يرصد لكم 7 أساليب لتطوير منتج الدوري المصري دون نحمل اتحاد الكرة لتكلفة غالية.

حساب على تويتر

في كل دوري كبير يوجد فريق يختص بوسائل التواصل الإجتماعي، أو الـ"سوشيال ميديا" لتسويق البطولة وإظهارها بشكل جيد.

الحديث هنا ليس عن الدوري الإنجليزي أو الألماني! في إفريقيا مثلا يوجد للدوري كيني حساب رسمي على تويتر.

والأمر نفسه مع الدوري الموريتاني الذي يملك حساب رسمي على تويتر.

أما الدوري المصري، فلا يملك أي حساب على تويتر حتى الآن..

صفحة رسمية

استكمالا لما يجب أن تكون عليه سوشيال ميديا الدوري المصري، يفترض أيضا أن يكون للبطولة صفحة رسمية على "فيسبوك".

ملحوظة – ليس مستحبا أن يكون اسم الصفحة "الصفحة الرسمية للدوري المصري" فعلامة زرقاء صغيرة بجانب اسم الصفحة، كفيلة لإثبات أنها رسمية.

موقع رسمي

أخيرا في جزئية السوشيال ميديا.. يوجد لكل دوري كبير موقع رسمي كبير أيضا يختلف عن موقع الاتحاد المحلي للدولة.

في مصر يوجد موقع رسمي واحد للاتحاد المصري يقوم أيضا بعمل الموقع الرسمي للدوري.

وأي كان قرار الاتحاد المصري سواء بإنشاء موقع خاص لبطولة الدوري أو الاكتفاء بالموقع الرسمي، فالأهم أن يكون هذا الموقع يحتوي على الأقل على قوائم الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بصورهم وأعمارهم الصحيحة والموثقة، وهذا ما لا يتوفر حاليا.

لوجو خاص

مؤخرا بداية الموسم الماضي أظهر اتحاد الكرة المصري شعار جديد لبطولة الدوري.

خطوة جيدة وإن لم تستغل تسويقيا إلى الآن، لكن ما سيصبح أفضل أن يكون لكل شئ شعاره الخاص. شعار لاتحاد الكرة وآخر للمنتخبات الوطنية وأخير لكل مسابقة ينظمها الاتحاد.

تصميم شعارات لتلك الكيانات لدى أفضل المصممين لن يكلف اتحاد الكرة أكثر من 30 ألف جنيه مع مبالغة كبيرة في تقدير الرقم.

الإخراج

Package Graphics

ماذا إن كان للدوري المصري “Graphics” خاصة في الإعادات ونتيجة المباريات والدربيات وكل ذلك؟

الدوري الألماني له مثلا نتيجته الخاصة والثابتة في كل المباريات. قد تغيرها القناة الناقلة للمسابقة إن لم تعجب بها، لكنك وقتها ستعرف أيضا أن تلك المباراة من الدوري الألماني لأن شعار المسابقة يكون ثابتا بأسفل الشاشة.

محمد نصر المخرج المصري الشهير يقول لـ FilGoal.com: "وجود باقة جرافيكس خاصة للدوري المصري لن تكلف المنظمين سوى ملاليم، ويضعوها في سيارات الإذاعة الخارجية".

وأضاف "وجود باقة جرافيكس للدوري المصري باسم الراعي الرسمي، سيجعل الرعاة يدفعون مقابل مادي لذلك، وبالتالي قد يستثمر المنظمين تلك الأموال في توفير كاميرات جديدة".

Spider Cam

محمد نصر تحدث أيضا عن الكاميرات العنكبوتية التي نراها في مباريات الفرق الكبرى أوروبيا.

وقال نصر لـ FilGoal.com: "الكاميرا العنكبوتية تساوي حوالي من 15 إلى 20 ألف دولار، لكن تلك الكاميرات لا تتواجد في كل المباريات حتى في أوروبا".

وأضاف "المطلوب فقط هو توفير كاميراتين عنكبوتيتين يثبتان في استادي القاهرة وبرج العرب، لينقلا مباريات الأهلي والزمالك والأحداث الكبرى".

نصر أتبع "هل تعلمون أن الوحدة 21 HD التي تنقل مباريات الدوري المصري أحدث من نظيرتها في الإمارات؟ هذا حقيقي لكن الفارق أن الأدوات لا تتوفر هنا كما تتوفر في الإمارات".

وأوضح "إن وفرت الشركة الراعية للدوري المصري كاميرات HD لبطولة الدوري بحيث يرتفع عدد الكاميرات في كل وحدة من 6 كاميرات إلى 8 في المباريات العادية ومن 8 إلى 11 أو 12 كاميرا في مباريات الأهلي والزمالك، وقتها يمكنكم أن تحاسبوا المخرجين".

نصر أتم "كل ما قلناه مسبقا لن يكلف الدولة أكثر من مليون أو 2 مليون جنيه، وأضعاف تلك الأموال تدفع في أشياء أخرى لا قيمة لها، فماذا إن وظفناها في المكان الصحيح؟".

سماعات الحكام

في دوريات العالم أجمع تخطوا مرحلة توفير سماعات للحكام، وأصبح الحديث الآن عن تكنولوجيا خط المرمى التي دخلت قبل أيام لأول مرة في ملعب سانتياجو برنابيو لريال مدريد.

لكن في مصر لا نطالب بأكثر من سماعات في أذن حكام المباريات بدلا من الركض لمنتصف الملعب مع كل حدث للتشاور.

سماعات كتلك لن تكلف الاتحاد المصري أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك إن قرر الاتحاد المصري استقدام 9 أطقم ليكون متوافرا لكل مباراة في كل جولة 4 سماعات للحكام الأربعة".

3 ملايين جنيه فقط إن صرفها الاتحاد المصري في مكانه الصحيح، فربما سنحجد تحول في مظهر الدوري، وتطور كبير في تسويقه.