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الأمن المغربى يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم داعش

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الأمن المغربى يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم داعش الأمن المغربى يحبط مخططًا إرهابيًا لتنظيم داعش

الأمن المغربى

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، أن أجهزة الأمن تمكنت من إجهاض مشروع إرهابي داخل المملكة، خطط له من قبل قيادة تنظيم داعش لاستهداف الأجانب ومقرات أمنية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الكشف عن ذلك المخطط جاء على خلفية تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 متطرفين متشبعين بالفكر الداعشي، ينشطون شمالي البلاد”، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وأوضحت الداخلية المغربية، أن “الخلية كانت على وشك القيام بأعمال إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة من أجل إطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من العمليات التخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة في أفق إعلانها ولاية تابعة للتنظيم”.

وأكدت الوزارة، أن “البحث أفاد بأن زعيم هذه الخلية الذى كان يحضر للالتحاق بالساحة السورية العراقية، زكي من قبل مقاتل مغربي سبق وأن أصدر عدة تسجيلات يهدد من خلالها المملكة”.

وأشارت الداخلية إلى أن “زعيم هذه الخلية الذي اكتسب مؤهلات عالية في مجال صناعة المتفجرات فقد قام بعدة تجارب، كان بصدد التوصل من طرف القيادي السالف الذكر بالدعم المالي واللوجستي من أجل الشروع في تنفيذ مخططه الإرهابي”.

 

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