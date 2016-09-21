إطلاق أول قناة فضائية مصرية بالإنجليزية لأمريكا بمناسبة زيارة السيسي لنيويورك

أطلقت اليوم الأربعاء، أول قناة فضائية مصرية باسم “هالو إيجيبت” باللغة الإنجليزية 24 ساعة بأموال مصرية تبث من أمريكا على القمر G19. وتغطى القناة أمريكا الشمالية وكندا وجميع أنحاء العالم عبر تطبيق أندرويد وأبل وروكو واIPTV.، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، تم إطلاق

وقال حسن أبو العينين، الرئيس التنفيذى وشريك مؤسس لشبكة “هاك برودكاستنج” الأمريكية التى تتولى بث القناة، إن فكرة القناة بدأت خلال مشاركة خيرى باسليوس رئيس القناة فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات صحفية اليوم، أن القناة تهدف إلى الوصول للمواطن الأمريكى الأوروبى مباشرة لتشجيع السياحة فى مصر والاستثمار والتجارة ودعم السياحة.

وتوجه أبو العينين، بالشكر والتقدير لفريق القنصلية المصرية فى نيويورك والجالية المصرية، وأعضاء مجلس النواب المصرى وبعض القنوات الخاصة، وتم إطلاق القناة الساعة السابعة مساء الأحد، بأول بث من فندق بالاس فى نيويورك حيث يقيم الوفد المصرى.