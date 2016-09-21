أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إطلاق أول قناة فضائية مصرية بالإنجليزية لأمريكا بمناسبة زيارة السيسي لنيويورك

Google+ Print
إطلاق أول قناة فضائية مصرية بالإنجليزية لأمريكا بمناسبة زيارة السيسي لنيويورك إطلاق أول قناة فضائية مصرية بالإنجليزية لأمريكا بمناسبة زيارة السيسي لنيويورك

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

أطلقت اليوم الأربعاء، أول قناة فضائية مصرية باسم “هالو إيجيبت” باللغة الإنجليزية 24 ساعة بأموال مصرية تبث من أمريكا على القمر G19. وتغطى القناة أمريكا الشمالية وكندا وجميع أنحاء العالم عبر تطبيق أندرويد وأبل وروكو واIPTV.، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، تم إطلاق

وقال حسن أبو العينين، الرئيس التنفيذى وشريك مؤسس لشبكة “هاك برودكاستنج” الأمريكية التى تتولى بث القناة، إن  فكرة القناة بدأت خلال مشاركة خيرى باسليوس رئيس القناة فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات صحفية اليوم، أن القناة تهدف إلى الوصول للمواطن الأمريكى الأوروبى مباشرة لتشجيع السياحة فى والاستثمار والتجارة ودعم السياحة.

 وتوجه أبو العينين، بالشكر والتقدير لفريق القنصلية المصرية فى نيويورك والجالية المصرية، وأعضاء مجلس النواب المصرى وبعض القنوات الخاصة، وتم إطلاق القناة الساعة السابعة مساء الأحد، بأول بث من فندق بالاس فى نيويورك حيث يقيم الوفد المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»