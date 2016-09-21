إنقاذ 154 شخصًا في غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالبحيرة

تمكنت قوات حرس الحدود بمشاركة مراكب الصيد الخاصة بالأهالي، اليوم، من إنقاذ 154 شخصا أحياء من ركاب مركب الهجرة غير الشرعية والتي غرقت في البحر الأبيض المتوسط.

وتم نقل 7 مصابين لمستشفى رشيد العام وهم سامح محمد أحمد عبد الدايم (18 عاما طالب) ومقيم بكفر الشيخ، ووائل محمود محمد (19 عاما طالب) ومقيم بالفيوم، ومحمود عبد النبى عبد اللطبف (21 عاما)، ومتولى محمد أحمد محمد (28 عاما)، وبدر محمد عبد الحافظ (29 عاما) مقيمون بالشرقية، وأحمد محمود درويش (22 عاما) مقيم بالغربية، وأحمد جمال عبد الدايم (23 عاما) من القليوبية.

كما تم انتشال 30 جثة حتى الآن، تم نقلهم للمستشفيات ( 8 لرشيد، و7 لإدكو، و3 لأبو حمص، و8 لكفر الدوار، و4 للمحمودية ) ومازال البحث جاريا عن أي ضحايا آخرين نتيجة حادث غرق المركب التي أقلعت من قرية “مسترو” الواقعة بين مركزي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ وتدعى “موكب الرسول”، وهي ملك “محمد طارق الجندي”، من محافظة دمياط، وكانت تحمل على متنها مهاجرين غير شرعيين من السودان وإريتريا والصومال ومصر.

أ ش أ