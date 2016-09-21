اليونان ترفض طلب لجوء لـ 3 جنود أتراك

رفضت السلطات اليونانية، اليوم، الأربعاء، طلبات لجوء قدمها ثلاثة جنود أتراك، فروا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل بمنتصف يوليوالماضي.

وكان الجنود الـ 3 من بين 8 من أفراد الجيش التركي فروا في طائرة هليكوبتر من طراز “بلاك هوك”، إلى شمال اليونان يوم 16 يوليو بعد ساعات من فشل محاولة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوجان، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم الإخبارى.

وكانت محكمة في مدينة ألكساندروبوليس اليونانية، وجهت تهمة الدخول إلى اليونان بصورة غير شرعية إلى الضباط الثمانية الهاربين من تركيا بعد فشل الانقلاب العسكري في تركيا.

ويذكر أن أنقرة، تصر على تسليم الضباط الهاربين لها، معتبرة أنهم من مدبري الانقلاب الفاشل الذي وقع مساء الـ15 إلى الـ 16 يوليو، والذى وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.