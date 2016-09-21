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روسيا: طائرة تابعة للتحالف الدولي تواجدت فوق قافلة المساعدات التي تعرضت للهجوم

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روسيا: طائرة تابعة للتحالف الدولي تواجدت فوق قافلة المساعدات التي تعرضت للهجوم روسيا: طائرة تابعة للتحالف الدولي تواجدت فوق قافلة المساعدات التي تعرضت للهجوم

طائرة بدون طيار – أرشيفية

أعلن إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة دون طيار تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تحوم فوق مكان تعرض قافلة المساعدات الإنسانية للقصف في سوريا لحظة نشوب حريق بها.

وقال كوناشينكوف: إنه “في مساء يوم 19 سبتمبر، كانت تتواجد في سماء المنطقة التي تواجدت فيها قافلة المساعدات الإنسانية، على ارتفاع 3600 متر، طائرة دون طيار هجومية تابعة لقوات التحالف الدولي، أقلعت من قاعدة “إنجرليك” التركية، وتتحرك بسرعة 200 كم في الساعة”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأشار كوناشينكوف، إلى أن “أنظمة مراقبة المجال الجوي التابعة لنا، حددت هذه الطائرة، على أساس السطح المعاكس الفعال، بأنها طائرة دون طيار من طراز “بريداتور”.

وتابع قائلًا: “لقد دخلت هذه الطائرة سماء بلدة أورم الكبرى، حيث كانت تتواجد القافلة، قبل عدة دقائق من نشوب حريق بها، وتركت المكان بعد حوالي 30 دقيقة”.

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