رئيس الأركان العراقي يبحث مع وزير الدفاع البريطاني خطط تحرير الموصل

بحث رئيس الأركان العراقي الفريق أول عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق له ، موقف القوات المسلحة العراقية والانتصارات التي تحققها على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء في مقر وزارة الدفاع العراقية ببغداد بحضور كبار القادة العسكريين، خطط تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وباقي الأراضي التي تقع تحت سيطرة داعش.

وأكد الجانبان أهمية دور التحالف الدولي المناهض لداعش في زيادة الدعم للقوات المسلحة العراقية عبر الإسناد الجوي والاستخباري والحرب الإلكترونية والمساعدة في تدريب القوات المسلحة العراقية.

وهنأ وزير الدفاع البريطاني القوات المسلحة العراقية بما حققته من انتصارات على داعش وتحريرها للعديد من المدن العراقية من قبضة التنظيم، مؤكدا دعم بلاده للعراق وقواته المسلحة في حربه ضد الإرهاب وتقديم كل الدعم والإسناد من خلال التحالف الدولي بمشاركة المملكة المتحدة بوصفها أحد أعضائه.

أ ش أ