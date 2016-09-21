وزير ألماني: تدفق المهاجرين في 2015 «لن يتكرر».. ويجب إبقاء القيود على الحدود

قال «توماس دي مايتسيره» وزير الداخلية الألماني إنه لا يتوقع أن يتكرر الوضع الذي شهدته ألمانيا العام الماضي، عندما كان المهاجرون يتدفقون بأعداد كبيرة، مضيفًا أن القيود على الحدود يجب أن تبقى سارية.

وبحسب رويترز قال “دي مايتسيره” خلال مؤتمر للحزب الاجتماعي المسيحي الشريك البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل “نتفق أننا واجهنا وضعا خاصًا في أواخر الصيف وفي الخريف العام الماضي”.

وأضاف العضو بالحزب الديمقراطي “هذا الوضع الخاص من غير المتوقع أن يتكرر ولن يتكرر.. وهذا لن يحدث إلا بجهود مشتركة على المستويين الأوروبي والوطني”.

وثمة خلافات بين الحزبين بشأن كيفية التصدي لتدفق المهاجرين. ويريد الحزب الاجتماعي المسيحي ألا يتجاوز عدد الوافدين الجدد 200 ألف سنويا لكن ميركل ترفض ذلك.

وقال دي مايتسيره إنه يريد أن تبقى القيود على الحدود النمساوية الأمانية سارية إلى ما بعد منتصف نوفمبر.