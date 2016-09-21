أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو… تجميد”آيفون7″ بالمياة الغازية

Google+ Print
بالفيديو… تجميد”آيفون7″ بالمياة الغازية بالفيديو… تجميد”آيفون7″ بالمياة الغازية

نشر مدون أمريكي، متخصص في تدمير أحدث التكنولوجيا، مقطع مذهلا يجري فيه تجربة غريبة على جهاز آيفون 7.

ظهر المدون في اللقطات يختبر مقاومة الهاتف الجديد لمشروب الكوكاكولا، حيث قام بوضع الهاتف في إناء ثم صب عليه الكوكاكولا ووضعه في الثلاجة ليتجمد. بعد مرور 17 ساعة، تحول المشروب لقطعة كبيرة من الثلج، واستخدم الشاب مطرقة لإخراج الهاتف ومعرفة ماذا حدث له، حيث لاحظ أن شاشة الهاتف مازالت تعمل بشكل جيد مما أثار دهشته.

وأوضح أن البطارية عملت لمدة أطول من المعتاد في النسخ السابقة، وقال: إن صوت الهاتف تأثر بالتجربة لكن الكاميرا لا تزال تعمل بجودة عالية وأن حالة الهاتف في المجمل بعد تعرضه لظروف قاسية جدا تعتبر مقبولة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي