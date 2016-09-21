بالصور… صحة بني سويف تطلق حملة تثقيفية للتعريف بمخاطر البلهارسيا

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف حملة توعية تثقيفية للتعريف بمخاطر إنتشار مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية والملاريا.

وبدءت إدارة التدريب بمديرية الصحة بإطلاق أول حملة من قري زاوية المصلوب بمركز الواسطي ،بدهل بمركز سمسطا، الملاحية بمركز ببا، مركز طبي مركز ناصر ،مكتب رعاية الطفل بمنطقة المرماح ببني سويف.

شارك في اللقاءات التثقيفية الدكتورة رانيا عاطف بإدارة التدريب وألطاف رياض بالتثقيف الصحي.

ومن جانبة أكد الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزراة الصحة ببني سويف لـ”أونا ” أطلقنا هذة الحملة للتعريف بأهمية مخاطر أمراض البلهارسيا والملاريا وغيرها من الأمراض المتوطنة .

وتابع إنة جاري تغطية كافة مراكز وقري المحافظة بعمل حملات توعية تثقيفية للمواطنين .