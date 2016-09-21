بالصور.. تعليم الغربية تدشن ندوات توعية لمحاربة الدروس الخصوصية

دشنت مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم الأربعاء، ندوات توعية لمحاربة الدروس الخصوصية بحضور، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفريدة مجاهد وكيل الوزارة، والمهندسة نادية حسونة القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة طنطا، ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من المدرسين وأولياء الأمور والطلبة.

استهدفت الندوة تدعيم العملية التعليمية، وتدريب المعلمين ومناقشة عمل مجموعات تقوية بالمدارس،للقضاء على الدروس الخصوصية، ومحاربتها عن طريق استعادة دور المدرسة المعلم، وعمل مجموعات تقوية بالمدارس بجميع مراحلها التعليمية، تضم أكفأ المدرسين فى جميع المواد وبأسعار رمزية.

وشن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية هجوما، على أصحاب السناتر، مشيرا أنهم السبب، فى التهام الدخل القومى وخراب بيوت الأسر المصرية، وضياع جهود التربية والتعليم والسلطات التنفيذية.

وأكد محافظ الغربية على أن المحافظة تعمل جاهده على تقليل كثافة الفصول، بإنشاء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول بالمدارس حيث تم توفر 173 قطعة أرض لبناء مدارس عليها من إجمالى 248 قطعة، وكذا تم توفير 70 مليون جنيه لاستكمال صيانة المدارس على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف المجتمع المدنى لإعادة الدور الفعال بالمدارس وكذا هيبة المعلم للقضاء على استغلال المدرسين لأولياء الأمور بمراكز الدروس الخصوصية.

وشدد محافظ الغربية على سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المراكز الخصوصية والعاملين بها، وقال إن مراكز الدروس الخصوصية هى اعتداء على حق الملكية الفكرية للتربية والتعليم حيث إن المدرسة هى الجهة المعنية لتدريس المواد التعليمية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه سوف يتم تسجيل حضور وغياب الطلبة الكترونيا يوميا وإرسالها لمديرية التربية والتعليم، وكذا متابعة حضور المعلمين بالمدارس وانتظام العملية التعليمية وشدد على ضرورة حضور الطلبة بالمدارس.