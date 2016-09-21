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وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء يوزيع جوائز بطولة القاهرة للسباحة المفتوحة بشرم الشيخ

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء يوزيع جوائز بطولة القاهرة للسباحة المفتوحة بشرم الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء يوزيع جوائز بطولة القاهرة للسباحة المفتوحة بشرم الشيخ

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام على أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء بتوزيع جوائز المرحلة العمرية من 14 سنة و16 سنة فى سباقات بطولة القاهرة لسباحة المياة المفتوحة، التى انطلقت بشرم الشيخ اليوم الأربعاء، وتستمر فى الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر.

 

بدأت فعاليات اليوم بسباق المراحل 14 ، 15 ، 16 عاما، واختتمت بتوزيع جوائز المرحلة، والتى سلمها وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء

 

 يذكر أن الفعاليات تستمر غدا الخميس للمراحل العمرية 15 ، 16 ، 17 عاما، والجمعة جولة حرة لزيارة اهم المعالم السياحية بشرم الشيخ وتستأنف السبت

 

 


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