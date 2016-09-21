رئيس جامعة بنها: تشكيل لجان لاستقبال الطلاب الجديد

واصل الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لكليات ومنشآت الجامعة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، حيث تفقد اليوم الأربعاء، كليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتمريض والحقوق، ورافقه خلال الجولة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأمين الجامعة للشئون الإدارية.

وشملت جولة رئيس الجامعة، تفقد قاعات الحاسب الآلى وقاعات ومدرجات الدراسة والمحاضرات والمكتبات ووحدة الجودة والكنترولات والعيادات الطبية، كما تضمنت الجولة تفقد الورش الخاصة بطلاب كلية الفنون التطبيقة، وكذلك تفقد مركز الطبع والنشر بالجامعة، للاطمئنان على أعمال الصيانة، والإطلاع على جداول المحاضرات والأشغال الخاصة بالقاعات الدراسية، والتجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب.

كما عقد رئيس الجامعة، اجتماعا موسعا مع قيادات الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، لبحث خطة العمل والاستعدادات للعام الدراسى الجديد، واستعدادت استقبال العام الدراسى، لبدء العام الجديد بجدية من اليوم الأول، مؤكدا أنه سيسعى لاستكمال أعمال التطوير وتحديث المناهج الدراسية والمعامل والمنشآت، والتوسع فى البرامج والتخصصات والاقسام العلمية والكليات الجديدة، لتلبية احتياجات سوق العمل، مضيفا أنه يسعى إلى تطوير المنظومة الطبية فى الجامعة، باعتبارها النافذة التى تطل بها الجامعة على المجتمع الخارجى.

وأكد القاضى، خلال لقائه على التكاتف والعمل الجاد لإحداث تنمية حقيقة فى المجتمع، وتوفير فرص عمل للشباب، باعتبارهم قاطرة الأمة، مشددا على الإعداد الجيد لاستقبال الطلاب الجدد، وتشكيل لجان تحددها إدارة الكلية، للاحتفال بهم واستقبالهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد، موصيا قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس بحسن التعامل مع الطلاب والاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتوفير مناخ علمى لممارستها، ودعم أفكار الشباب، وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة، فضلا عن التواصل الجيد والمستمر مع الطلاب، وإزالة أى حواجز تفصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، ورعاية الطلاب غير القادرين والمتعثرين فى سداد المصروفات، والاهتمام بالكتاب الجامعى والمادة العلمية التى يحتويها، وعدم فرضه على الطلاب وإلزامهم بشرائه.

وأكد رئيس جامعة بنها، أنه تم إرسال خطابات لعمداء الكليات، لترشيح ثلاث أسماء أعضاء هيئة تدريس، من المتميزين فى رعاية الطلاب وكفاءة فى الأنشطة الطلابية، لاختيار أحدهم ليكون مشرفا على النشاط الطلابى داخل الكلية، لتقديم جميع الخدمات للطلاب، وتكريم المتميزين منهم فى الأنشطة المختلفة بمجالس الكليات.