بعد الطلاق... والد أنجلينا جولي حزين

من دون أدنى شكّ، شكّل خبر طلاق النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها الممثل الشهير براد بيت Brad Pitt صدمة كبيرة لجميع محبّيهما في كلّ العالم.

وعلى ما يبدو، فإنّ والد النجمة لم يكن على علم مسبق بهذا القرار، ما شكّل له كغيره صدمة.

وفي أول تصريح له بعدما طلب الطلاق، أعرب الممثل الأمريكي جون فويت Jon Voight عن صدمته الشديدة من خبر انفصال ابنته مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حين قال: "إن هذا الخبر صادم للجميع، ومحزن كثيراً. لا بدّ من أنّ أمراً خطيراً قد حدث حتى اتّخذت ابنتي هذا القرار".

وأضاف جون : "أنا حزين وقلق جداً على ابنتي وأطفالها في هذه الظروف، وأتمنى أن أكون معهم".

يُشار إلى أنّ أنجلينا جولي باشرت بـ معاملات الطلاق من أجل "صحّة عائلتها"، فيما نفى محاميها وجود شخص ثالث دخل حياة أحد النجمين، نافياً بذلك أن يكون للخيانة أيّ علاقة بقرار الانفصال، خلافاً لما قد يعتقد البعض.

ولفت إلى أن موكلته تطالب بحضانة الأطفال، بسبب خوفها عليهم من المعاملة السيئة التي أظهرها زوجها في الفترة الأخيرة، كما أنها لا لن تطالبه بنفقة مادية.

أسباب صادمة وراء قرار أنجلينا جولي المصيري.. هذا ما كشفه محاميها!