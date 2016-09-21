خاص لـ"سيدتي نت" أبو بكر سالم يعود إلى الرياض وهذه حقيقة وضعه الصحي

يستعد الفنان الكبير أبو بكر سالم للعودة إلى الرياض قريباً بعد رحلة علاج في مدينة ميونخ الألمانية اطمأن خلالها على صحته.

وكشفت مصادر "سيدتي نت" أن الطبيب الألماني المعالج للفنان أبو بكر سالم طمأن المرافق له ابنه أحمد أبو بكر، ذاكراً أن حالته أصبحت مستقرة، حيث تم إخراجه من العناية المركزة، وهو الآن في غرفة الإنعاش.

وكانت آخر أغنية قدمها الفنان أبو بكر سالم بعنوان "شوف لي حل"، وسجلها قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج بأيام قليلة في الرياض، وهي من ألحان طلال، وتوزيع الموسيقار أمير عبدالمجيد، وإشراف فني للملحن زيد الجيلاني.