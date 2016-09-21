ماذا قال ماجد المهندس عن ألبوم "يا راحلة" ؟

الرياض _عماد الحكمي

أكد الفنان ماجد المهندس أنه سعيد بالثقة الكبيرة التي حصل عليها من الفنان محمد عبده والشاعر ساري بتلحين أغنية في البوم "يا راحلة" الذي وصفته "روتانا" بألبوم العام، وقال " أبارك لنفسي كوني أحد عناصر النجاح في العمل عبر أغنية "سلّم ورد النظر" التي أتمنى أن تنال إعجاب جمهور فنان العرب".

وذكر المهندس أنّه يشرّفه تواجده في هذا الألبوم من خلال الأغنية التي لحّنها من كلمات ساري مؤكداً أنه لم يهتم أن تحمل أغنيته عنوان الألبوم، بقدر اهتمامه وحرصه مع زملائه في العمل على التنافس الشريف لتقديم شيء نفخر به جميعاً ويرضي الجمهور، وبين المهندس الذي أحيا حفلاً ضخماً في دبي أول أيام عيد الأضحى أنه قطع رحلته العملية في أوروبا حتى يحتفي بفنان العرب ويبارك له إصدار الألبوم، وحول إذا ما كان قد أزعجه لقب روتانا الذي أطلقته على البوم "ياراحلة" بأنه البوم العام، "ضحك المهندس" وقال :"نجاح الألبوم نجاح شخصي لي فأنا شاركت فيه، إضافة إلى كون الشاعر ساري يستحق النجاح والمحبة والتقدير، ولا يمكن أن أفكر فيما قلت، وبالعكس نتمنى كفنانين أن نرضي طموحات الجمهور ونكون عند حسن ظنهم"، وأضاف:" فنان العرب دائماً ما يبهرنا بجديده وفنه وجميع الفنانين من جمهور محمد عبده".