ما الاتهام الذي وجهه فنان العرب لنجوم روتانا ولماذا تنكر للقيصر؟

في المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة روتانا للمرئيات والمسموعات للفنان السعودي محمد عبده في فندق "غروفنر هاوس" بدبي احتفاء بألبوم العام "يا راحلة" الذي صدر مؤخراً وطُرح في الأسواق لفنان العرب، ويتضمن ست أغاني (يا راحلة، سلّم، أبعد، كلي وله، وضوح، راعني) جميعها من كلمات الشاعر المبدع ساري، وألحان المطربين والملحنين: ماجد المهندس، ناصر الصالح، أحمد الهرمي ومحمد بودله، جمع هذا المؤتمر بين قيمة الحضور ممثلين في شخوص: المحتفى به (أبو عبدالرحمن)، وسالم الهندي رئيس شركة روتانا، والمطرب ماجد المهندس، والملحن محمد بودله، والإعلامي علي العلياني، الذي تولّى تقديم المؤتمر الصحفي، إضافة إلى من حضر من أهل الإعلام من مذيعين وصحافيين ومهتمين في صناعة الموسيقى.

المؤتمر الذي بدأ بتنظيم جيد كان يطغو جو من الاحترام لوجود قامة فنية كبيرة كفنان العرب، ولكن كانت المفاجأة في بعض الأسئلة البعيدة عن الألبوم وكان التركيز الكبير على خلاف محمد عبده مع الملحن ناصر الصالح ملحن أغنية يا راحلة، ولكن فنان العرب نفى هذه الشائعة واستغرب محاولة البعض من إطلاق هكذا إشاعة على الرغم من أن هناك عدة تصريحات من الملحن ناصر الصالح ضد عبده، الذي نفى الأمر وحاول إظهار الأمر وكأن شيئاً لم يكن حتى أن رده كان: "أنا لم أسمع أي تصريح"، وكشف "فنان العرب" أن معظم أغاني ألبومه "يا راحلة" كانت مسجّلة منذ عام 2010، أي منذ ما يُقارب ست سنوات، لكن جراء الظروف السياسية حينها تم تأجيل طرح العمل إلى أن تم الإفراج عنه الآن، ومن هنا وفي العودة لتصريحات الملحن ناصر الصالح نراها كانت بعد الانتهاء من الألبوم، وعند سؤاله إن كان هناك تفكير بأن يغادر روتانا كان جوابه: "لا ولماذا؟.. فشراكتي مع روتانا ناجحة وألبومي يحقق أعلى الإيرادات وعلاقتي بروتانا علاقة متكافلة على عكس الفنانين الذين خرجوا من روتانا فأغلبهم لم يكونوا يحققون الإيرادات المطلوبة".

بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي اتجه الإعلاميون لغرفة خاصة ليقفوا بانتظار إعطاء الفرصة لإجراء حوار فيديو وتلفزيوني مع الفنان محمد عبده، ولكن الأمر كان مختلفاً عن المؤتمر الصحفي فالتنظيم كان سيئاً جداً حتى أن أحد المنظمين تعامل مع ممثلي وسائل الإعلام وكأنهم لا يعنون له شيئاً، حتى أنه وصل الأمر به لطرد بعض الصحافيين لولا تدخل أحد زملائه، وبدأت الحوارات الصحفية الخاصة ليكون لسيدتي مساحة خاصة وبدأنا الحديث عن ألبومه الجديد.

أستاذ محمد هل أنت مؤمن بالمقولة "إن محمد عبده شو ماغنى الناس بانتظاره ورح يسمعوه"؟

من الممكن أن يكون هذا بسبب حب الناس لسماع اللون الذي أقدمه بعيداً عن صخب الأغاني الحديثة، وأنا سعيد جداً في النجاح الذي حققه الألبوم وأرجو أن يبقى في قائمة الألبومات.

في نهاية الحفل الذي قدمته آخر أيام العيد بدبي وجهت كلمة قلت فيها "إن شاء الله فننا ما يبقى في المنفى" وطبعاً هذه الجملة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وفسرت بعدة تفسيرات ما كان المقصود بها؟

لم أقصد كما فهم، فأنا أعرف أن هناك قادة في بلدنا ينظرون للمستقبل أفضل منا وهم يعلمون متى نغني ومتى لا.

ما سبب إلغاء حفلتك في السعودية؟

لأن الحفل جاء بالتزامن مع موسم الحج وهذا هو السبب الرئيس.

من خرج من روتانا لم يقدم إيرادات لها هذا كان جوابك في المؤتمر الصحفي ألا ترى أن هذا اتهام للنجوم الذين خرجوا من روتانا ودفاع عن الشركة المنتجة؟

لست أنا من أقول بل الدراسات التي تجريها الشركة وهذا أمر واقعي.

متى سنرى تعاون بينك وبين القيصر؟

من القيصر

القيصر هو الفنان كاظم الساهر

يرد مبتسماً:

في البداية اتصلنا به وحاولنا أن يكون هناك تعاون ولكنه لم يلبِ، الدعوة، وعندما اتصل وكان يرغب بأن يكون هناك تعاون بيننا رفضت.