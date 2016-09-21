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هل تكون هذه الممثلة السبب وراء انفصال أنجلينا وبراد؟

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الأربعاء 21-09-2016 15:24

بعد أن انتشر خبر تقدّم النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie بطلب طلاق من زوجها الممثل والمخرج العالمي براد بيت Brad Pitt، بدأت وسائل الإعلام العالمية بنشر الأسباب المرجّح أن تكون السبب وراء الانفصال.
وعلى الرغم من أنّ بعض المصادر المقرّبة من النجمة أكّدت أن سبب الانفصال هو إدمان زوجها تناول المخدرات وشرب الكحول، بالإضافة إلى كونه أصبح عصبياً وسريع الغضب، يبدو أنّ علاقة غرامية مشبوهة قد لاحت في الأفق أيضاً.
فقد أكدت بعض الصحف الأمريكية أنّ براد بيت كان على علاقة غرامية بالممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard، بطلة فيلمه الجديد Allied، وقد اكتشفت أنجلينا ذلك بعد أن كلّفت مخبراً خاصّاً مراقبته بشكل دائم.
من جهتها، أعربت كوتيار عن انزعاجها من انتشار هذه الأخبار وربطها بانفصال الثنائي الأمريكي الشهير، مؤكّدة أنّ العلاقة الوحيدة التي تربطها بالنجم هي أنّها بطلة فيلمه الجديد، كما أشارت إلى أنها على علاقة غرامية بالممثل الفرنسي جيلوم كانيت.
يذكر أن Robert Offer محامي أنجلينا، قال إنّ الأخيرة اتّخذت قرار الانفصال من أجل "صحّة عائلتها"، مؤكداً عدم وجود شخص ثالث داخل حياة أحد النجمين، نافياً بذلك أن يكون للخيانة أيّ علاقة بقرار الانفصال.

 

 

 

 

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