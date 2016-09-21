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ميسون أبو أسعد تقرر مصير الأفلام في الإسكندرية

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الخميس 22-09-2016 15:18

سافرت الفنانة ميسون أبو أسعد إلى ، بعدما اختيرت لتكون عضواً في لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي القصير، في الدورة الـ32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط. وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً كلاً من المخرج هاني لاشين رئيساً من مصر، وعضوية الممثلة عبير عيسى من الأردن، والناقد ناصر حسن من العراق، والممثلة شيري عادل من مصر. وتعد هذه التجربة الثانية لأبو أسعد في مجال التحكيم، بعدما كانت عضواً في لجنة تحكيم مهرجان "سينما الشباب والأفلام القصيرة الثاني" بدمشق قبل عامين. وقالت أبو أسعد إنها فخورة جداً لاختيارها لتكون فرداً في أسرة هذا المهرجان الضخم، معتبرة أن المهمة صعبة وممتعة في الوقت نفسه. وأكدت أنها ستتفرغ تماماً لمتابعة الأفلام العشرين المشاركة إلى جانب أسماء لامعة وخبيرة بعيداً عن الدراما والتمثيل. يشار إلى أن فيلم "سوريون"، من إخراج باسل الخطيب الذي تؤدي فيه أبو أسعد أحد أدوار البطولة، مشارك في مسابقة الفيلم العربي في المهرجان نفسه.

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سيدتي

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