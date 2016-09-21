شكران مرتجى.. كيف تحولت إلى أم وأب ورجل في الوقت نفسه؟!

انضمت النجمة السورية شكران مرتجى إلى أبطال مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة»؛ لتؤدي إحدى الشخصيات الرئيسة في العمل السوري - اللبناني المشترك إلى جانب باسم ياخور، ونيكول سابا، وكاريس بشار، وطوني عيسى، ومي صايغ، علماً بأن المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نور شيشكلي، وإخراج هشام شربتجي.

مرتجى التي أجادت تجسيد مختلف الشخصيات -الكوميدية والشامية والاجتماعية- ستقف أمام كاميرا شربتجي في شخصية جديدة ومختلفة كلياً بعدما تعاونا في الكثير من الأعمال المعروفة منها: «عيلة 7 نجوم»، و«جميل وهناء»، و«بطل من هذا الزمان»، و«أنت عمري»، و«المفتاح»، بينما لم يسبق لها المشاركة في عمل من كتابة شيشكلي التي أكدت أن شخصية «هدى» التي تؤديها مرتجى تتسم ببعد إنساني؛ لتمثل كل امرأة وجدت نفسها وحيدة لحظة، فتحولت إلى الرجل الذي فقدته؛ لتكون الأم والأب في الوقت نفسه، متمايزة ما بين القوة والضعف، وما بين الحنان والقسوة.