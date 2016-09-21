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ما هي المفاجأة التي تنتظر التركية ميرفي بولوغور في عيد ميلادها الـ29؟

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الأربعاء 21-09-2016 17:17

فاجأ المغني التركي الوسيم مراد دالكيليتش زوجته الممثلة التركية الجميلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، بإهدائها رحلة رومانسية معه إلى جزر المالديف في الأسبوع الأول من شهر أوكتوبر المقبل، بمناسبة عيد ميلادها التاسع والعشرين الذي يصادف تاريخه يوم الجمعة 16 أيلول 2016.
كما قام بإهدائها خاتماً ثميناً شاركت صوره محبيها على "إنستغرام".
ومراد دالكيليتش معروف بأنه من أكرم الأزواج مع زوجته الممثلة الحسناء ميرفي بولوغور التي حسدت من النساء يوم زفافها بعد أن لفتت الأنظار إليها بخاتم حفل زفافها المطعم بحجر ماسي نقي كبير وثمين .
يذكر أن ميرفي ومراد احتفلا بعيد زواجهما الأوّل في أواخر شهر أغسطس المقبل، ولا يزال محبوهما ينتظران أن يزفّا إليهم خبر حمل ميرفي بمولودها الأوّل.

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