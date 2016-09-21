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ضبط مخزن غير مرخص للمنظفات ومحل خامات حلويات غير صالحة بسوهاج

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ضبط مخزن غير مرخص للمنظفات ومحل خامات حلويات غير صالحة بسوهاج ضبط مخزن غير مرخص للمنظفات ومحل خامات حلويات غير صالحة بسوهاج

تمكنت قوه من مباحث تموين سوهاج من ضبط مخزن منظفات دون ترخيص وكان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد خالد الشاذلي، مدير أمن سوهاج، يفيد تمكن حملة من إدارة مباحث بقيادة العقيد محمد نصحي، مدير الإدارة من ضبط أسامة (س. م.) 41 سنة، ويقيم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج لإدارته مخزن منظفات دون ترخيص.

وتم ضبط 5 آلاف و500 كيلو جرام منظفات مختلفة الأنواع كما ضبطت الحملة أحمد (. م. م.) 34 سنة، صاحب محل خامات حلويات، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية وتم ضبط 177 كيلو جرام شيكولاتة ومحسن حلويات وتحرر بواقعتي الضبط المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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