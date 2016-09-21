بالصور..محافظ أسوان يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسى بمراكز دارو ونصر النوبة

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عدد من المدارس والمواقع الخدمية​ ​بمركزى نصر النوبة ودراو، حيث فاجأ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة​ ​بزيارته لمدرسة بلانة ثالث الابتدائية، وهى تقع فى أخر الحدود الشرقية​ ​للقرية، ليكتشف المحافظ، قيام مدير المدرسة والمعلمين والعاملين​ ​فيها بتنفيذ أعمال النظافة العامة مع قيامهم بتقليم الأشجار والنخيل​ ​بأنفسهم، ليقابل ذلك بإشادة من محافظ أسوان وتشجيع على هذا المجهود​ ​المتميز، مما يعكس دور المدرسة كمنارة للمجتمع​ ​المحلى ويعطى القدوة والمثل​ ​لأولياء الأمور والطلاب وباقى العاملين بالمدارس الأخرى، موجهًا بتكثيف​ ​أعمال النظافة داخل الفصول الدراسية، وأيضًا مراجعة​ ​الحالة الفنية لعرضات​ ​وقوائم ملعب المدرسة للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب، بجانب قيام الوحدة​ ​المحلية بتقديم كافة سبل الدعم فى تهذيب وتهيئة نجيل وأرضية الملعب الخاص​ ​بالمدرسة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم المقاعد المدرسية وسرعة صرف جميع​ ​الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات.

فيما تفقد حجازى، المنطقة​ ​الفضاء الواقعة خلف مدرسة بلانة ثالث، حيث أعطى تعليماته لرئيس المدينة​ ​بضم هذه المساحة من الأراضى لمبنى المدرسة، وتخصيصها من أجل إنشاء مبنى

> مستقل لرياض الأطفال، ليكون ملحق بنفس المدرسة، مكلفاً الوحدة المحلية​ ​باستغلال أعمال الردم التى تقوم بها لردم وتسوية خور روسى بقرية بلانة​ ​ثالث لتخصيص المساحات الناتجة من ذلك فى منافع عامة للقرية، بما يعود​ ​بالنفع على المواطن البسيط.

و تفقد محافظ أسوان أيضًا، أحد مخابز العيش الطباقي​ ​ومخازن الكتب الدارسية ببلانة، حيث وجه لدراسة تحويلها لموقع أخر​ ​للاستفادة من المبنى وتخصيصه كإستراحة لمراقبي الامتحانات والمدرسين​ ​العاملين فى نطاق مركز نصرالنوبة، وقد أعطى حجازى، توجيهاته لرئيس​ ​المركز بتكثيف المرور الميدانى على كافة المواقع الخدمية في الفترة​ ​الصباحية علاوة على دراسة تحويل قرية بلانة إلى مدينة مع المتخصصين، بعد​ ​مراجعة كافة المقومات والمعايير التى تؤهلها لذلك، بناءًا على مطالب أهالى​ ​القرية لمحافظ الإقليم، وفى نفس الجولة الميدانية فاجأ المحافظ، مدرسة​ ​طه محمد صالح الإبتدائية المشتركة بقرية الشطب بمركز دراو، بتفقده للمدرسة​ ​لمتابعة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام​ ​الدارسى الجديد، حيث أعطى المحافظ مهلة يومين لمديرة المدرسة الإبتدائية​ ​للإنتهاء من كافة أعمال النظافة ورفع كفاءة المقاعد الدراسية فيها، بعد​ ​إكتشافه تدني مستوى النظافة بها وسوء حالة الأثاث والمقاعد فى فصولها​ ​الدراسية، التى تبلغ 14 فصل وتستوعب 595 تلميذ وتلميذة.

كما شدد حجازى​ ​على رئيس مركز ومدينة دراو، بالقيام بالمرور الميدانى المستمر على جميع​ ​المدارس الواقعة بنظاق المركز، وذلك لمتابعة معدلات ونسب أعمال التجهيز​ ​والاستعدادات النهائية فيها لاستقبال العام الدارسى الجديد مع إبلاغ​ ​المحافظ بنتائج هذا المرور أولاً بأول.