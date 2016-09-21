بالصور..محافظ أسوان يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسى بمراكز دارو ونصر النوبة
تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عدد من المدارس والمواقع الخدمية بمركزى نصر النوبة ودراو، حيث فاجأ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بزيارته لمدرسة بلانة ثالث الابتدائية، وهى تقع فى أخر الحدود الشرقية للقرية، ليكتشف المحافظ، قيام مدير المدرسة والمعلمين والعاملين فيها بتنفيذ أعمال النظافة العامة مع قيامهم بتقليم الأشجار والنخيل بأنفسهم، ليقابل ذلك بإشادة من محافظ أسوان وتشجيع على هذا المجهود المتميز، مما يعكس دور المدرسة كمنارة للمجتمع المحلى ويعطى القدوة والمثل لأولياء الأمور والطلاب وباقى العاملين بالمدارس الأخرى، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة داخل الفصول الدراسية، وأيضًا مراجعة الحالة الفنية لعرضات وقوائم ملعب المدرسة للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب، بجانب قيام الوحدة المحلية بتقديم كافة سبل الدعم فى تهذيب وتهيئة نجيل وأرضية الملعب الخاص بالمدرسة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم المقاعد المدرسية وسرعة صرف جميع الكتب الدراسية دون التقيد بالمصروفات.
فيما تفقد حجازى، المنطقة الفضاء الواقعة خلف مدرسة بلانة ثالث، حيث أعطى تعليماته لرئيس المدينة بضم هذه المساحة من الأراضى لمبنى المدرسة، وتخصيصها من أجل إنشاء مبنى
> مستقل لرياض الأطفال، ليكون ملحق بنفس المدرسة، مكلفاً الوحدة المحلية باستغلال أعمال الردم التى تقوم بها لردم وتسوية خور روسى بقرية بلانة ثالث لتخصيص المساحات الناتجة من ذلك فى منافع عامة للقرية، بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.
و تفقد محافظ أسوان أيضًا، أحد مخابز العيش الطباقي ومخازن الكتب الدارسية ببلانة، حيث وجه لدراسة تحويلها لموقع أخر للاستفادة من المبنى وتخصيصه كإستراحة لمراقبي الامتحانات والمدرسين العاملين فى نطاق مركز نصرالنوبة، وقد أعطى حجازى، توجيهاته لرئيس المركز بتكثيف المرور الميدانى على كافة المواقع الخدمية في الفترة الصباحية علاوة على دراسة تحويل قرية بلانة إلى مدينة مع المتخصصين، بعد مراجعة كافة المقومات والمعايير التى تؤهلها لذلك، بناءًا على مطالب أهالى القرية لمحافظ الإقليم، وفى نفس الجولة الميدانية فاجأ المحافظ، مدرسة طه محمد صالح الإبتدائية المشتركة بقرية الشطب بمركز دراو، بتفقده للمدرسة لمتابعة ومراجعة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدارسى الجديد، حيث أعطى المحافظ مهلة يومين لمديرة المدرسة الإبتدائية للإنتهاء من كافة أعمال النظافة ورفع كفاءة المقاعد الدراسية فيها، بعد إكتشافه تدني مستوى النظافة بها وسوء حالة الأثاث والمقاعد فى فصولها الدراسية، التى تبلغ 14 فصل وتستوعب 595 تلميذ وتلميذة.
كما شدد حجازى على رئيس مركز ومدينة دراو، بالقيام بالمرور الميدانى المستمر على جميع المدارس الواقعة بنظاق المركز، وذلك لمتابعة معدلات ونسب أعمال التجهيز والاستعدادات النهائية فيها لاستقبال العام الدارسى الجديد مع إبلاغ المحافظ بنتائج هذا المرور أولاً بأول.