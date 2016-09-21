«البدري» يعلن عن قائمة الأهلي أمام المقاولون غدًا

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، والتي تضم 21 لاعبًا، لمواجهة المقاولون العرب، في المبارة التي تجمع بين الفريقين، غدًا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – صبري رحيل – علي معلول – سعد الدين سمير – محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسام غالي – محمد حمدي زكي – ميدو جابر – كريم نيدفيد – عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

خط الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – جون أنطوي.