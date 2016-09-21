أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«البدري» يعلن عن قائمة الأهلي أمام المقاولون غدًا

Google+ Print
«البدري» يعلن عن قائمة الأهلي أمام المقاولون غدًا «البدري» يعلن عن قائمة الأهلي أمام المقاولون غدًا

الأهلي والمقاولون العرب – أرشيفية

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، والتي تضم 21 لاعبًا، لمواجهة المقاولون العرب، في المبارة التي تجمع بين الفريقين، غدًا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – صبري رحيل – علي معلول – سعد الدين سمير – محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حسام غالي – محمد حمدي زكي – ميدو جابر – كريم نيدفيد – عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

خط الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – جون أنطوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا