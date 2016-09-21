السويد: قلقون من أنشطة تجسسية لروسيا على أراضينا

أعربت السويد اليوم الأربعاء، عن تخوفها من تزايد تجسس الجارة روسيا عليها.

وقال وزير الدفاع السويدي «بيتر هولتكفيست» في تصريح لصحيفة “سفينسكا داجبلاديت”، إن هناك اهتمامًا روسيًا متزايدًا بالأنشطة العسكرية للسويد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي تصريح للتلفزيون السويدي ناشد الوزير العاملين في القطاع الحكومي والقوات المسلحة وعدد من الشركات، التزام الحيطة والحذر تجاه النشاط الاستخباراتي في السويد، وقال: “التجسس أمر واقع، علينا أن نتعامل معه”.

وكانت صحيفة “سفينسكا داجبلات” ذكرت في وقت سابق، أن جنودًا سويديين في جزيرة جوتلاند تعرضوا الأسابيع الماضية لأسئلة من قبل روس زعموا في البداية أنهم سائحون، وطلبوا من الجنود ترجمة بعض اللافتات ثم سألوا الجنود عن الجهة التي قدموا منها، ثم عن وحداتهم العسكرية التي ينتمون إليها.

وكشفت السويد الأسبوع الماضي أنها ستعيد نشر 150 جنديًا بشكل دائم في جزيرة جوتلاند شرق اليابسة السويدية.

وقال قائد القوات العسكرية في الجزيرة إنه تم منذ ذلك الحين رصد نشاط روسي متزايد في الجزيرة.

وسجلت السلطات السويدية وقائع مشابهة حدثت شمال السويد، حيث شوهدت مركبة تحمل العديد من الهوائيات بالقرب من إحدى المنشآت العسكرية، وتلقى ضابط بحلف شمال الأطلسي “ناتو” تهديدات من روس.