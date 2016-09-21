بالصور..الانتهاء من إنشاء 9 عمارات سكنية بمركز المنشاه بسوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 9 عمارات سكنية تشمل عدد 207 وحدة سكنية بمنطقة السماكين بالمنشاة، وهي احد المناطق العشوائية المستهدف تطويرها بسوهاج​​.

وأوضح المحافظ، أن القضاء على العشوائيات هى الخطوة الأولى والأهم فى طريق بناء دولة حضارية تضمن لابنائها حياة كريمة، مشيرًا أن المحافظة قامت باعتماد مبلغ 179 الف جنيهًا لتوصيل المرافق لمنطقة السماكين بالمنشاة في ديسمبر الماضي.

وأكد عبد المنعم، أن المحافظة لا تألو جهدًا فى سبيل القضاء على كل المناطق العشوائية بالمحافظة، وإنشاء مجتمعات عمرانية حضارية بدلًا منها، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن، داعيًا إلى أهمية العمل والمشاركة بين الدولة والمجتمع المدنى من أجل تحقيق الحلم وتطوير جميع المناطق العشوائية في مصر عامةأ وسوهاج بصورة خاصة.