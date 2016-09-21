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الشرطة الألمانية تعتقل مهاجرًا سوريًا على صلة بـ«داعش»

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الشرطة الألمانية تعتقل مهاجرًا سوريًا على صلة بـ«داعش» الشرطة الألمانية تعتقل مهاجرًا سوريًا على صلة بـ«داعش»

قوات الأمن الألمانية

قالت الشرطة الألمانية يوم الأربعاء إن التحقيقات الأولية في اعتقال سوري يبلغ من العمر 16 عاما في نزل للاجئين قرب مدينة كولونيا أظهرت أن المشتبه به اتصل بشخص له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يتضح إن كان الفتى الذي قالت الشرطة إنه تبنى الفكر المتشدد في الآونة الأخيرة أشار إلى “تهديد خطير” لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت الشرطة في بيان يوم الأربعاء “يثبت فحص الهاتف المحمول للمراهق وجود اتصالات بشخص يعيش في الخارج على صلة بداعش وأراد جذب الفتى السوري للقيام بأنشطة إسلامية.”

وألمانيا في حالة تأهب بعد أن أسفرت هجمات للمتشددين في فرنسا وبلجيكا هذا العام عن سقوط عشرات القتلى كما تساور الألمان على وجه خاص مخاوف أمنية بعد تدفق نحو مليون مهاجر العام الماضي.

 

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