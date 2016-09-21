أبيدال: أومتيتي سيكون بيكنباور الأسمر لبرشلونة

قال إريك أبيدال مدافع برشلونة السابق إن صامويل أومتيتي لاعب البلوجرانا الحالي أفضل منه، مشيرا إلى أن سيصبح فرانتز بيكنباور الجديد في الفريق الكتالوني لكن ببشرة سمراء، تيمنا بأسطورة الكرة الألمانية.

ولعب أبيدال لبرشلونة في الفترة من 2007 وحتى 2013 وتوج معه بأربعة ألقاب دوري إسباني ولقبي كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب كأس سوبر إسباني، ولقبي دوري أبطال أوروبا ولقبي كأس سوبر أوروبي، ولقبي كأس عالم للأندية.

وصرح أبيدال لإذاعة "راك1":"أومتيتي أفضل بكثير من أبيدال، سوف يكون بيكنباور الأسمر في برشلونة".

وانضم أومتيتي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني قادما من ليون، وشارك خلال الموسم الجاري في 5 مباريات.

أما فرانتز بيكنباور فهو أسطورة الكرة الألمانية ولعب لبايرن ميونيخ، توج بطلا للدوري الألماني مع العملاق البافاري 4 مرات وبكأس ألمانيا 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وبطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس مرة والإنتركونتينتال مرة، كما توج بطلا لكأس العالم مع ألمانيا.