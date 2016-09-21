حوار – فابريجاس عن: لفت نظر كونتي وأرسنال ذو المكانة الخاصة في قلبه

قال سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي إنه يتمنى أن يكون مستواه ضد ليستر سيتي قد لفت نظر مدربه أنتونيو كونتي لإشراكه في المباريات، وتطرق للحديث حول مكانة أرسنال في قلبه.

وقاد فابريجاس تشيلسي للفوز بنتيجة 4-2 على ليستر ضمن منافسات الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدفين.

تشيلسي

وفي تصريحات نقلتها مجلة "فور فور تو":"آمل أن يكون ما قدمته قد فتح عينه لكي يرى أنني أستحق المشاركة".

وأضاف "إنه موقف جديد لي في مسيرتي بعد 13 عاما من المشاركة في كل شيء لفريقي والمنتخب، وقد كان صعبا ولن أنكر ذلك".

وتابع "لكن أخر شيء سأفعله هو الشكوى أو الاستسلام، شيء بداخلي يخرج بطريقة أقوى، أشعر وكأنني صبي في التدريبات، أحاول الفوز بمركزي مثلما اعتدت أن أفعل في أرسنال حينما كنت في الـ16 من عمري".

مكانة أرسنال

وتطرق فابريجاس للحديث عن مكانة أرسنال فريقه السابق في قلبه "لن أنكر أنني أريد المشاركة في كل لحظة، هذا ما أعمل عليه، لكن المدرب يختار 11 لاعبا ويعتقد أنها أفضل طريقة للفوز بالمباراة".

واستكمل "مواجهة أرسنال خاصة لأنني عشت لحظات هناك لم أحياها في مسيرتي، إنه مكان خاص لي وهذا كل ما في الأمر".

وأردف "لا يهم ما أسمع، أو ما يقولونه عني، أرسنال سيظل فريقا رائعا وخاصا وتلك مكانته في قلبي".

وأتم "لقد منحني كل شيء وسوف أرد ذلك الجميل حتى آخر يوم في عمري، لا يهم ما سيحدث سيستمر دوما في قلبي".

وشارك فابريجاس خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

ويواجه أرسنال نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في دربي شمال لندن يوم السبت.