تقرير إنجليزي: رمضان يحتاج مباراة ستوك وهال سيتي.. ' من أجل الجمهور '

يبدو رمضان صبحي قريبا من المشاركة حين يواجه فريقه ستوك سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، وتم وضعه حسب تقرير إنجليزي ضمن 5 لاعبين "يحتاجون" هذا اللقاء.

ويلتقي فريق رمضان بفريق المحمدي اليوم الأربعاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

جريدة "ستوك سينتينل" المختصة بأخبار مدينة ستوك أون ترينت، وفريقها الأول ستوك سيتي وضعت جناح الأهلي السابق ضمن 5 لاعبين يحتاجون للظهور خلال المباراة.

وقال التقرير إن هؤلاء اللاعبين يحتاجون للظهور بشكل جيد من أجل تقوية موقفهم أمام المدرب مارك هيوز الذي يقود فريقا يعاني في الدوري الإنجليزي ويتذيل ترتيبه العام بعد 5 جولات.

وقالت "سينتينل" عن رمضان: "صاحب الـ19 عاما لديه جيش من المشجعين في مصر، ولكنه يظل بلا كتلة تشجيعية هنا".

وأضافت "رمضان دخل للفريق الأول في ستوك وظهر بشكل جيد أمام ستيفينيدج ومانشستر سيتي بالتحديد".

وواصلت "حماس الشباب لدى لاعب يريد دائما مراوغة منافسه – ووجه جديد – قد يعيد الجمهور للإيمان بالفريق، وهيوز يحتاج ذلك".

وأتمت "رمضان لديه الكثير من الثقة، ومع إصابة جيردان شاقيري، ربما تكون تلك فرصته لصناعة الحدث".

وضمت القائمة أيضا كل من الحارس لي جرانت والمدافع الإسباني مارك مونييسا ولاعب الوسط الأسكتلندي تشارلي آدم والمهاجم المخضرم بيتر كراوتش.