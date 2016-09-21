تحليل في الجول - مدرب الأهلي يجيب.. لماذا كانت عرضيات معلول قليلة ضد الإسماعيلي

4 عرضيات فقط كانت نتاج مشاركة الظهير الأيسر علي معلول مع الأهلي ضد الإسماعيلي، فهل تقليص دور التونسي هجوميا كان بطلب من الجهاز الفني؟

وكشفت أرقام FilGoal.com عن أن معلول أرسل 4 عرضيات فقط من أصل 27 للفريق الأحمر خلال الفوز على الإسماعيلي في افتتاح الدوري.

وسأل FilGoal.com أحمد أيوب المدرب العام في الجهاز الفني للأهلي، هل طلب حسام البدري مدرب الفريق من معلول تقليص دوره الهجومي؟

وأجاب "لا، لم نطلب من معلول التركيز على الدفاع فقط، بالعكس".

وأوضح "الإسماعيلي أغلق اللعب على معلول بلاعبين لكي يمنع بناء الهجمات من الجبهة اليسرى للأهلي أو إرسال معلول لعرضيات".