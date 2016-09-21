بعثة الزمالك تصل المغرب

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد نظيره الزمالك في مباراة الإياب يوم السبت.

وتواجد إيهاب عبد الأحد جمال الدين سفير مصر بالمغرب في استقبال البعثة.

وتضم بعثة الزمالك 17 لاعبا هم كل الأسماء المقيدة في قائمة الفريق الإفريقية، بين 14 لاعبا و3 حراس مرمى.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل لا شئ على الوداد، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق ثلاثة أهداف فقط للتأهلى إلى نهائي البطولة لأول مرة منذ عام 2002.