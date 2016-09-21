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جراحة لمحمد إبراهيم لإزالة المسامير

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جراحة لمحمد إبراهيم لإزالة المسامير جراحة لمحمد إبراهيم لإزالة المسامير

يجري محمد إبراهيم لاعب الزمالك عملية جراحية يوم الخميس في إحدى المستشفيات التابعة لنادي شتوتجارت الألماني لإزالة المسامير من قدمه والتي تم وضعها حتى التئام الكسر في قدمه.

واجتمع إبراهيم مع رئيس الفريق الطبي بمركز التأهيل بفريق شتوتجارت لتحديد المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي له.

وتمت الجلسة يوم الأربعاء وتحدد خضوعه لعملية الخميس على أن يحصل لراحة لمدة يومين ثم يبدأ تنفيذ البرنامج الجديد ليعود مرة أخرة للملاعب.

وأجرى إبراهيم كشفا طبيا وخضع لأشعة جديدة وقرر الطبيب إجراء جراحة لإزالة المسامير من قدم اللاعب من أجل تنفيذ برنامج عودته للملاعب.

وكان محمد إبراهيم قد أصيب ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي سقط فيها الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

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