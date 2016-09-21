عامر حسين لـ في الجول: دجلة سيلعب في استاد القاهرة باستثناء مباريات الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أن وادي دجلة سيخوض مبارياته في الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة، باستثناء مواجهات الأهلي والزمالك.

وقال حسين لـFilGoal.com: "دجلة سيلعب مبارياته في الدوري في استاد القاهرة كما حدد قبل بداية المسابقة".

واستدرك "لكن الأمن رفض إقامة مباراتي وادي دجلة أمام الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة".

وأوضح "هذا يعني أن الأهلي والزمالك أيضا لن يستطيعا استضافة دجلة في استاد القاهرة".

وأشار عامر حسين إلى أن المباريات التي يكون دجلة صاحب الملعب فيها ستقام في استاد بتروسبورت.

ويلعب الأهلي مع دجلة في الجولة الثالثة من الدوري يوم الأربعاء المقبل، في مباراة سيكون الفريق الأحمر فيها صاحب الملعب.

يذكر أن الأهلي قد جدد طلبه باللعب في استاد القاهرة، بعد قرار الأمن بنقل مباراة دجلة والاتحاد السكندري في الجولة الثانية إلى هناك. ( اقرأ التفاصيل )

وكان الأهلي قد حدد استاد القاهرة ملعبا له في الدوري، ولكنه لعب مباراته الافتتاحية ضد الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت.