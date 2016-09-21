مران الأهلي - صالح جمعة يغيب بسبب آلام الكاحل

غاب صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم الأربعاء، بسبب شعوره بآلام في الكاحل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في الجولة الثانية من الدوري.

وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب تدريبات علاجية في الجيمانزيوم دون الضغط والتحميل على الكاحل، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.

كما واصل مروان محسن مهاجم الفريق تدريباته في الجيم، ضمن برنامجه التأهيلي بعد العودة من ألمانيا حيث خضع هناك لفحوصات للاطمئنان على إصابة الحوض.

فيما واصل رامي ربيعة مدافع الفريق تدريبات الجري المنفرد حول الملعب، بناء على برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بعد الجراحة في غضروف الركبة.

كما شارك أحمد حجازي في التدريبات البدنية مع لاعبي الفريق.