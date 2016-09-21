أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول - مدرب الأهلي يبرر.. ندرة تمريرات السولية الأمامية و ' فاولات ' عاشور

Google+ Print
تحليل في الجول - مدرب الأهلي يبرر.. ندرة تمريرات السولية الأمامية و ' فاولات ' عاشور تحليل في الجول - مدرب الأهلي يبرر.. ندرة تمريرات السولية الأمامية و ' فاولات ' عاشور

تأخر فوز الأهلي على الإسماعيلي حتى تحقق في النهاية من ركلة جزاء، كيف يقيم الجهاز الفني للفريق الأحمر مساهمة ثنائي خط الوسط في صناعة الفرص.

وكشفت أرقام FilGoal.com عن أن عمرو السولية لم ينقل الكرة للأمام سوى 3 مرات فقط بشكل صحيح.

وقال أحمد أيوب المدرب العام لـFilGoal.com: "لاحظنا فعلا ندرة التمريرات الطولية إلى الأمام من السولية ضد الإسماعيلي، وحسام عاشور أيضا مر بنفس المشكلة".

واستدرك "لكن أيضا لا ننسى أن مثل هذه الأمور يتحكم فيها فارق الخبرات بالطبع، من المنطقي أن نجد لاعبا أفضل من الآخر".

لكن هناك مشكلة أخرى واجهت الأهلي في المباراة بسبب عاشور الذي ارتكب 4 أخطاء ضد لاعبي الإسماعيلي كان 2 منهم على حدود منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وعنها، قال أيوب: "نضع هذه الأرقام في حسابنا، ونتحدث بالفعل مع عاشور".

اقرأ أيضا - تحليل في الجول - مدرب الأهلي يجيب.. لماذا كانت عرضيات معلول قليلة ضد الإسماعيلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع