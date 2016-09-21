تحليل في الجول - مدرب الأهلي يبرر.. ندرة تمريرات السولية الأمامية و ' فاولات ' عاشور

تأخر فوز الأهلي على الإسماعيلي حتى تحقق في النهاية من ركلة جزاء، كيف يقيم الجهاز الفني للفريق الأحمر مساهمة ثنائي خط الوسط في صناعة الفرص.

وكشفت أرقام FilGoal.com عن أن عمرو السولية لم ينقل الكرة للأمام سوى 3 مرات فقط بشكل صحيح.

وقال أحمد أيوب المدرب العام لـFilGoal.com: "لاحظنا فعلا ندرة التمريرات الطولية إلى الأمام من السولية ضد الإسماعيلي، وحسام عاشور أيضا مر بنفس المشكلة".

واستدرك "لكن أيضا لا ننسى أن مثل هذه الأمور يتحكم فيها فارق الخبرات بالطبع، من المنطقي أن نجد لاعبا أفضل من الآخر".

لكن هناك مشكلة أخرى واجهت الأهلي في المباراة بسبب عاشور الذي ارتكب 4 أخطاء ضد لاعبي الإسماعيلي كان 2 منهم على حدود منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وعنها، قال أيوب: "نضع هذه الأرقام في حسابنا، ونتحدث بالفعل مع عاشور".

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