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تقدم ميدانى للجيش السورى لاستعادة بلدة “معردس” بريف حماة الشرقى

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تقدم ميدانى للجيش السورى لاستعادة بلدة “معردس” بريف حماة الشرقى تقدم ميدانى للجيش السورى لاستعادة بلدة “معردس” بريف حماة الشرقى

الجيش العربى السورى_أرشيفية

 

أقدم الجيش العربى السورى، عل فتح جبهة “معردس”، بعية استعادة البلدة الواقعة بريف حماة الشرقى، والتى تمهد للوصول لمواقع أكثر استراتيجية.

وبدأت القوات السورية العملية بتغطية نارية كثيفة، حيث ذكر مصدر ميدانى، أن “الجيش السوري أحرز تقدمًا هامًا باتجاه الضهره الشرقية والجنوبية في محيط معردس، وقد تمكن الجنود من الوصول إلى عمق نقاط المسلحين في البلدة التي تعتبر بوابة الوصول إلى بلدة صوران”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأضاف المصدر، أن عشرات من المسلحين التابعين لـ”جند الأقصى”، قد قتلوا خلال الاشتباكات العنيفة التي تجري هناك، حيث بلغت أعداد قتلى الإرهابيين أكثر من 40 بعضهم قناصون ومن جنسيات غير سورية.

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