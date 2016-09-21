مصرع شخص أثر تصادم لوري بدراجه بخارية

تلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج بلاغًا من ضباط شرطة جرجا بوقوع مصادمة ومتوفي بشارع المزلقان البحري.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة م. م. ع. سن 40 سائق بمجلس مدينة جرجا لوري ” بدون لوحات معدنية ” تابع للوحدة المحلية فوجئ بدراجة بخارية ” بدون لوحات معدنية ” قيادة ع. أ. م. سن 20 عامل تقطع الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها.

نتج عن الحادث وفاة ط. م. م. ه. سن 40 عامل [ من مستقلي الدراجة البخارية ] أثر إصابته ” بكسر بعظام الجمجمة ” وإصابة قائد الدراجة البخارية ” بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ” وتم نقلهما لمستشفي جرجا العام.

بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص ، و بسؤال قائد الدراجة البخارية قرر باصطدام السيارة المشار إليها بهما من الخلف ، بسؤال شقيق المتوفي رفعت م. م. ه. سن 45 مدرس أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور تم التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2144 إداري القسم لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .