نجمات يتنافسن بـ سناب شات والمكياج يحول الصورة الى حقيقة

بعد أن أصبحت فيلترات سناب شات تتصدر كل صور النجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت المنافسة بينهن على الصورة الأجمل. ولا سيما أن هذه الطريقة تشجع الحفاظ على الوجه من دون مكياج وقدرة الصورة على تجميلك بشكل فوري وسريع.

لكن الصيحة الجديدة اكتملت في عروض نيويورك حيث جسد خبراء التجميل فيلترات سناب شات على وجوه العارضات.



استخدم خبراء المكياج مستحضرات طلاء وصبغات تجميلية من مجموعة "ماك" لإنشاء الفيلترات على وجوه العارضات، إضافة إلى تيجان الزهور الورقية والفراشات التي وضعت بعناية على رؤوس العارضات. يمكنك متابعة الصور والتأكد كيف جسد الخبراء فيلتر الكلب، مشارب النمر، الغزال، النحل، الفراشة الذهبية وتاج الزهور.

لم يكن المكياج وحده في هذا العرض مستوحى من وسائل الإعلام الاجتماعية. فالأظافر، التي صممتها كيري بلير Keri Blair، كانت هي أيضاً من وحي وسائل الإعلام الاجتماعية، وتحديداً من انستقرام، مثل الأظافر بألوان قوس قزح، الأظافر الفضية والذهبية والمعدنية، والكثير غيرها من الأشكال المميزة والجديدة.

هذا العرض يؤكد سيطرة وسائل الإعلام الاجتماعية على الحياة اليومية إذ بات الجميع يبدو ببشرة لا تشوبها شائبة بفضل فيلترات سناب شات.

فما رأيك بهذه الفكرة؟ وأي نجمة ترينها الأجمل بصور مع فيلتر سناب شات؟