وزير الصحة: جميع عينات القمح المسحوبة أثبتت أن نسبة الإرجوت صفر

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن جميع شحنات القمح فور وصولها مصر تخضع لسلسلة من المعالجات، ويتم أخذ عينات من هذه الأقماح، مؤكدا أن جميع العينات التى تم أخذها أثبتت أن نسبة الإرجوت بعد المعالجات "صفر".

وطمأن الوزير فى تصريحه اليوم، الأربعاء، المواطنين أن القمح الذى يتم استخدامه آمن.

كان محمد على مصيلحى، وزير التموين، أعلن أنه سيتم تشغيل جميع الموانئ على التوازى لتعويض كميات القمح التى تم تأخير استلامها خلال الفترة الماضية نتيجة القرار الذى تم اتخاذه مسبقا من قبل وزير الزراعة، موضحا أن هناك مستوى من جميع السلع التموينية لتأمين احتياجات المواطن المصرى من السلع الأساسية.