رئيس الوزراء يوجه بالمتابعة المستمرة لمشروعات مواجهة السيول والأمطار

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على المضى فى تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، مشيداً بما تحقق حتى الآن من جانب الحكومة، والجهود التى تبذلها القوات المسلحة لإعادة الأمن والإستقرار.

وأكد رئيس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً خاصة فى ظل بذل الجهد المطلوب، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام والرأى العام لتوضيح ما تم تحقيقه من إنجازات فى تخطى التحديات، كما وجه الوزراء بإعداد تقارير تشمل الجهود المبذولة وما تحقق على مستوى تنفيذ المشروعات و إصدار القرارات والتشريعات، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات مواجهة السيول والأمطار وبخاصة فى المحافظات الساحلية، وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة قبل حلول فصل الشتاء.

كما استعرض المجلس تقريراً حول المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة، حيث أشار محافظ البحيرة إلى أنه يتم تنفيذ نحو 525 مشروعاً فى 7 قطاعات باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تحظى بأهمية كبيرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من 3 مشروعات كبرى لتنقية مياه الشرب هى: محطات النوبارية، وأبو حمص اللذين تم افتتاحهما فى 2015، ومحطة مياه العباسى بالدلنجات التى بدء التشغيل التجريبى لها، كما تم الإنتهاء من 13 مشروعاً لرفع ومعالجة الصرف الصحى، إلى جانب المشروعات الخاصة بتجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف المحافظ أنه يتم أيضاً ضخ استثمارات كبيرة فى مشروعات قطاع الموارد المائية والرى نظراً لكون البحيرة محافظة مترامية الأطراف وبها رقعة زراعية كبيرة، ومن بينها مشروع كبير يتم تنفيذه لتحسين الصرف فى بحيرة إدكو، هذا إلى جانب مشروعات تحسين الرى واستخدام الرى المطور ومشروعات تعميق المصارف وتدعيم الجسور الخاصة بها.

وفى قطاع الكهرباء فقد تم تزويد المحافظة بـ 13 وحدة طوارئ جديدة لتحسين خدمات التيار الكهربائى والتحرك السريع فى حالة الإنقطاعات، إلى جانب الإنتهاء من مشروع مواقف مدينة رشيد ومصنعين لتدوير المخلفات الصلبة بإدكو وحوش عيسى، كما تم الإنتهاء من 63 مشروعاً فى قطاع الصحة تتضمن تطوير مستشفيات ورفع كفاءة وحدات صحية.