ملكة جمال المكسيك: أدعو شعوب العالم لزيارة مصر

أعربت ملكة جمال المكسيك يزينيا نافارو عن سعادتها لزيارة الأماكن السياحية والأثرية فى مصر وتقديرها للحضارة المصرية القديمة.

وقالت نافارو - فى تصريحات صحفية - "إننى أوجه الدعوة للعالم كله لزيارة مصر والاستمتاع بجمال النيل وعظمة الآثار والحضارة المصرية، فقد استمتعت بكل لحظة خلال زيارتى لمصر وأحرص على مشاركة كل اللحظات التى عشتها فى مصر على مواقع التواصل الاجتماعى التى تحظى بنسب مشاهدة عالية".

وأضافت نافارو، والتى كانت فى طريقها إلى الغردقة فى جولة سياحية، "إن العلاقات بين مصر والمكسيك جيدة، حيث يتشابه الشعبان فى كثير من الأمور، وقد لامست ذلك على أرض الواقع ورأيت تقدير المصريين لحضارتهم وبلادهم وكذلك يفعل المكسيكيون".