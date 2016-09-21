لعبة فيديو إيرانية جديدة تحت إسم «مداهمة الشرطة»

تم الانتهاء من صنع لعبة فيديو جديدة في إيران لأول مرة بمشاركة القوى الأمنية تحت اسم “مداهمة الشرطة” وتدور أحداث اللعبة في مدينة طهران.

وحسب المبرمجين، فإن هذه اللعبة ستعمل على مساعدة دوريات رجال الشرطة في مدينة طهران، كما أنها ستساعد في تقليل ارتكاب الجرائم، ويمكن تحميل اللعبة على أجهزة الهواتف النقالة التي تعمل على نظام أندرويد.

“مداهمة الشرطة” لعبة تتيح للمستخدم أن يلعب دور شرطي في مدينة طهران، وعليه أن يبحث في شوارع المدينة عن المجرمين عن طريق مهام تعطى له، ويتم الفوز بهذه اللعبة بعد إنهاء المهمات بنجاح.