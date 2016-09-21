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ميدو: أستطيع قيادة أفضل الفرق في أوروبا

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ميدو: أستطيع قيادة أفضل الفرق في أوروبا ميدو: أستطيع قيادة أفضل الفرق في أوروبا

يؤمن أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق أنه يستطيع العمل مع أفضل أندية أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ويعمل حاليا نجم توتنام هوتسبرز وأياكس السابق مستشارا فنيا لليرس البلجيكي المملوك لرجل الأعمال المصري ماجد سامي.

وقال ميدو لصحيفة "HLN" البلجيكية: "كنت أصغر مدرب يتوج ببطولة في ، ولكنني أرغب في العمل في أوروبا واعتقد أنني لدي ما يؤهلني للعمل مع أفضل الأندية".

وتابع مدرب الزمالك السابق "ماجد سامي طلب مساعدتي في إعادة ليرس إلى الدوري الممتاز مرة أخرى، لكن لا شك في أن المدرب هو القائد فأنا فقط أقدم نصائحي وهو صاحب القرار في النهاية. لدينا علاقة جيدة".

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