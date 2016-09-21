محافظ الوادى الجديد: لا زيادة فى تعريفة أجرة السيارة العاملة بخطوط المحافظة

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفى عبد الرحيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز الإدارية، وجميع الجهاز التنفيذي المعنى بالموضوع، وتم مناقشة ودراسة وضع آليات وضوابط لتعريفة أجرة السيارات العاملة بجميع خطوط المحافظة​.​

هذا وقد اتفق جميع الحضور على أنه لا زيادة فى تعريفة أجرة سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بالمحافظة، وأوضح مدير إدراة الموافق بالمحافظة، خلال الاجتماع، بأن المحافظة تقوم بدفع نصف الضريبة المستحقة على جميع السائقين بالمحافظة​.​

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز وإدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف، بالمرور الدوري على جميع المواقف بالمحافظة، لمتابعه مدى التزام السائقين بتعريف الأجرة دون أى زيادة وعمل محاضر فورية للمخالفين​.​

كما شدد عشماوى، على ضرورة عمل لوحه استرشادية بجميع المواقف، موضحًا بها تعريفة الأجره المستحقة والمقررة على جميع الخطوط لإعلام المواطنين بها، ​كما ناشد المحافظ ،جميع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن من يخالف التعريفة المستحقة، أو من يتجاوز في عدد الركاب والحمولة، حرصًا على أرواح المواطنين، وفى نهاية الاجتماع، وجه عشماوى، الشكر لجميع الحضور لحرصهم على مصالح المواطنين.