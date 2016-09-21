بالصور… محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح بين عائلتين بمركز المراغة

شهد الدكتور / أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ظهر اليوم مراسم الصلح الذي تم اليوم بقرية نجع طايع بمركز المراغه بين عائلة الحرابنه وعائلة الزقيمات وذلك بحضور اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية – مدير امن سوهاج واللواء / خالد الشاذلي مدير ادارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن و اللواء/ رأفت الفقي مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال و العميد أحمد أبو حساب وفضيلة الشيخ / علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط حضور جماهيرى كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة الذين حضروا للمشاركة فى مراسم الصلح​ .​

يذكر أن لجنة المصالحات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية ساهموا بشكل قوي فى إنهاء هذه الخصومة الثأرية والتي تعود لقرابة العامين حين تسببت مشاجرة بين العائلتين في وفاة أحد افراد عائلة الحرابنة​ ،​ وقد تم تقديم القودة وتم الصلح بتراضي من العائلتين وادي الطرفان القسم الخاص بالصلح وأسدل الستار على هذه الخصومة وسط فرحة عارمة سيطرت على أهالى القرية جميعا .

وتوجه المحافظ بالشكر لأبناء العائلتين مؤكدًا أن التنمية لا تأتي إلا بعد الأمن والأمان كما وجه الشكر للجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح داعيًا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لابناءنا.

وأعلن المحافظ عن مجموعة من الخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها في القرية ومنها إنشاء مركز شباب ووحده بيطرية لخدمة أهالي القرية .

> ومن جانبه توجه اللواء مصطفي مقبل مدير أمن سوهاج بالشكر لأهالى العائلتين ولكل القائمين على ملف المصالحات بالمحافظة مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب تكاتف الجميع.