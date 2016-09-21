أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا ترسل حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» للبحر المتوسط

Google+ Print
روسيا ترسل حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» للبحر المتوسط روسيا ترسل حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» للبحر المتوسط

الأميرال كوزنيتسوف

أعلن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسى، عم عزم بلاده إرسال مجموعة حاملة الطائرات،”الأميرال كوزنيتسوف”، إلى البحر المتوسط بهدف رفع قدرات القوات الروسية المتواجدة في سوريا.

وقال شويجو، إن ” بالوقت الحاضر، تضم مجموعة القوات البحرية الروسية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما لا يقل عن ست سفن حربية وثلاث أو أربع سفن دعم من تكوينات جميع الأساطيل، ولزيادة القدرات القتالية، يخطط ضم حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” ومجموعتها إلى تشكيلة المجموعة”، بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأشار شويجو، إلى أن المنظومات الصاروخية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية، تسمح برفع مستوى فعالية التشكيلات الصاروخية بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف.

وأضاف شويجو، أنه في الوقت الراهن، شركات المجمع الصناعي العسكري تقدم للجيش منظومات صاروخية وصاروخية ساحلية، حاملات أسلحة دقيقة بعيدة المدى تسمح برفع مستوى القدرة القتالية للتشكيلات الصاروخية يـ 2-4 أضعاف”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017