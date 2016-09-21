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نقابة المهندسين بالشرقية تكرم 414 طالبًا من أبناء الأعضاء

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نقابة المهندسين بالشرقية تكرم 414 طالبًا من أبناء الأعضاء نقابة المهندسين بالشرقية تكرم 414 طالبًا من أبناء الأعضاء

>الشرقية – إيمان مهنى

أقامت نقابة المهندسين بالشرقية، اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء فى الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك فى حضور المهندسة أمانى كفافى نقيب المهندسين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية.

 

 

وبدأ الاحتفال -الذى أقيم في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الزقازيق- بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهورى وأعقبها كلمة نقيب المهندسين بالشرقية حول أهمية الحرص على التفوق ودعم النقابة المستمر لأعضائها من خلال الأنشطة المختلفة .

 

 

وقال المهندس محمد كامل عليوة عضو مجلس النقابة، لـ"اليوم السابع"، إن أعداد المكرمين حوالى 414 طالبًا وطالبة شملت "188 طالبا وطالبة ابتدائى، و١٣٣ آخرين إعدادى، أما ثانوى ٩٣".

 


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