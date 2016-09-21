بالصور..إقبال من المواطنين على قافلة القوات المسلحة الطبية بالوادى الجديد‎

صرح سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن القافلة الطبية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، التي بدأت أعمالها، اليوم الأربعاء، بمستشفى الداخلة المركزى، شهدت إقبال كبير من المواطنين​.

ولفت محمود، إلى أن القافلة تضم تخصصات “أنف وأذن، ورمد، وجلدية، وجراحة، وعظام، وأطفال، وباطنة، وأسنان، ونساء وتوليد”، ومن المقرر استمرار عملها حتى بعد غد الجمعة​​.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم العلاج وتوزيع الأدوية بالمجان، مع وجود واعظ دينى وطبيب بيطرى تابعين لها​.​