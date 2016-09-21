بالصور..إقبال من المواطنين على قافلة القوات المسلحة الطبية بالوادى الجديد
صرح سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن القافلة الطبية التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية، التي بدأت أعمالها، اليوم الأربعاء، بمستشفى الداخلة المركزى، شهدت إقبال كبير من المواطنين.
ولفت محمود، إلى أن القافلة تضم تخصصات “أنف وأذن، ورمد، وجلدية، وجراحة، وعظام، وأطفال، وباطنة، وأسنان، ونساء وتوليد”، ومن المقرر استمرار عملها حتى بعد غد الجمعة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم العلاج وتوزيع الأدوية بالمجان، مع وجود واعظ دينى وطبيب بيطرى تابعين لها.